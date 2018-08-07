Заведено уголовное дело на избившего подростка ремнем продавца «Пятерочки»

В Москве возбуждено уголовное дело по факту самоуправства сотрудника «Пятерочки», избившего подростка ремнем в подсобке.

Следствием установлено, что 28 февраля 2019 года двое несовершеннолетних зашли в магазин на 15-й Парковой улице и взяли печатную рекламную продукцию, чтобы сдать ее в качестве макулатуры.

Продавец посчитал, что ребята собрались украсть буклеты, и потребовал от подростков проследовать с ним в подсобное помещение. После словесной перепалки сотрудник магазина нанес ремнем одному из юношей не менее десяти ударов.

Действия коллеги пресек другой сотрудник, а несовершеннолетних отпустили, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

В отношении фигуранта в скором времени будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что охранник «Пятерочки» обвинил детей в воровстве бесплатных буклетов, отвел их в подсобку и избил ремнем. После этого директор магазина попросила подростков никому не говорить о случившемся. Однако пострадавшие рассказали обо всем родителям, после чего те отвели их в травмпункт, где были зафиксированы побои. Также было написано заявление в полицию, которая и занялась проверкой инцидента.

В конце января в новороссийском ТЦ «Красная площадь» охранники вступили в конфликт с 15-летними сестрами-близнецами, сидевшими на фуд-корте. Они потребовали от девочек уйти, те не согласились, и в итоге мужчины поволокли одну из них вверх по лестнице, хотя она кричала, что ей больно. Как показало медицинское освидетельствование, пострадавшая получила закрытый перелом поясничного позвонка.