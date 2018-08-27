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Очевидец рассказал подробности трагической гибели солдата во время учений

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© Алексей Насыров/ТАСС

Сослуживец трагически погибшего в середине февраля на полигоне во время учений 23-летнего контрактника рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, погибшего пытаются обвинить в пьянстве, что якобы и привело к трагедии.

На самом же деле, рассказал солдат в беседе с «МК», Станислав стоял с шашкой и создавал дымовую завесу. Перед тем как техника должна была начать движение, ему нужно было отойти.

Однако, по словам собеседника издания, танки почему-то тронулись с места до подачи сигнала, и Станислава из-за дымовой завесы просто не заметили, то есть, попросту говоря, была грубо нарушена техника безопасности.

Контрактник фактически оказался раздавленным между двумя танками, отмечает портал «Новый Омск». Инцидент произошел на полигоне в Алейске 14 февраля.

Сослуживец погибшего отметил, что машина скорой помощи стояла на другом конце полигона; когда она приехала, пострадавшего повезли не в военный госпиталь, а в районную больницу, где его отказывались принимать, «так как ЧП произошло в воинской части».

В итоге, по его словам, время было потеряно, и солдата не удалось спасти.

Сослуживцам говорилось, что он сам во всем виноват, так как накануне всю ночь пил и на полигоне ему стало плохо.

Очевидец трагедии сообщил о произошедшем изданию на правах анонимности, так как «в воинской части всем запретили разглашать информацию».

В пресс-службе Центрального военного округа газете заявили, что данная информация «скорее из разряда слухов, комментировать которые нам бы не хотелось».

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