20 случаев, когда люди ждали от кошек море любви, а получили океан проблем

Ветеринары считают, что когда кошки кусаются — они так либо выражают любовь, либо ненависть, либо пытаются защитить свою территорию. Но владельцы кошек знают, что укус — это, пожалуй, самое меньшее, что могут сделать пушистые наглецы. Когда кот злится или ревнует, он способен на поистине глобальные разрушения. Собрали для вас несколько смешных фотографий от людей, которые ждали море кошачьей любви, а получили океан проблем.

1. «Хотели сделать милое семейное фото на День святого Валентина, но у котёнка были другие планы»

2. «Человек: не садись на клавиатуру!

Кот: хорошо»

3. «Это кресло со мной уже 8 лет. Это то, что она сделала с ним за 3 месяца»

4. «К чёрту вашу человеческую гигиену»

5. «Мой кот начал выкапывать мои старые бюстгальтеры для кормления из шкафа и преподносить их в качестве подарков моим гостям. Есть что-то ещё, что ты можешь сделать, чтобы смутить меня, Даг?

6. «В нашем доме живёт чудовище!»

7. «Он сломал и разрушил уже несколько цветков. И это даже НЕ НАШ кот»

8. «Моя кошка отломила кусок жалюзи, чтобы беспрепятственно смотреть в окно»

9. «Хозяин, ты помнишь те счета, которые заставили тебя нервничать? Мы избавились от них!»

10. «Я потерял свой айпад и, пока искал его, нашёл свои зажигалки и другие потерянные много месяцев назад вещи. У этого хитрого парня был тайник за плитой»

11. «Кот извалялся в школьном проекте нашей дочери»

12. «Так увлекательно наблюдать, как моя тапочка плавает в унитазе»

13. «Кошка злилась, что нас не было дома, чтобы накормить её ужином, поэтому она разорвала пачку булок и надкусила каждую из них»

14. «Я купил своей кошке классную мягкую кровать и сделал всё, чтобы она спала на ней, — я запихал её в коробку и даже посыпал кошачьей мятой. Но кошка орала, пока я не вытащил кровать, и тогда она довольная залезла в свою любимую коробку»

15. «Кажется, он вызывает тёмные силы»

16. «Этот парень вломился в закусочную, съел кучу попкорна, разбил всё, до чего смог дотянуться, не смог выбраться наружу, помочился и лёг спать»

17. «Мой кот — мой усердный помощник»

18. «Кот всегда найдёт самое удобное место»

from Cat GIFs via Gfycat

19. «Мой пушистый засранец скидывает всё, что попадёт под лапу»

from Cat GIFs via Gfycat

20. «А мой кот тащит всё, что плохо лежит»

from Cat GIFs via Gfycat

Мы в «Ридусе» убеждены, что люди вынуждены прощать всё, что делают кошки, они ведь такие милые! И любят нас. Но это не точно. А вы как считаете?