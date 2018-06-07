Представителя российского МИД не пустили в Чехию

В Чехию не пустили представителя российского МИД, который был одним из членов делегации, возглавляемой министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщило чешское издание Info.cz.

Россиянину отказали во въезде в страну «по соображениям безопасности».

Как отмечает издание, данного члена делегации опознали как сотрудника российских спецслужб и он уже несколько лет находится в списке нежелательных лиц.

Российская делегация прибыла в Прагу на заседание межправительственной комиссии.

В связи с инцидентом посольство России сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.