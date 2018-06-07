Представителя российского МИД не пустили в Чехию
- 05 марта 2019, 14:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Чехию не пустили представителя российского МИД, который был одним из членов делегации, возглавляемой министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщило чешское издание Info.cz.
Россиянину отказали во въезде в страну «по соображениям безопасности».
Как отмечает издание, данного члена делегации опознали как сотрудника российских спецслужб и он уже несколько лет находится в списке нежелательных лиц.
Российская делегация прибыла в Прагу на заседание межправительственной комиссии.
В связи с инцидентом посольство России сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.
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