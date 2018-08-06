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Тест: Какой из этих продуктов вреднее?

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  • 05 марта 2019, 14:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

О правильном питании сейчас вещают из каждого утюга. Ежегодно диетологи публикуют свои рекомендации, как сохранить здоровье и фигуру, питаясь здоровыми продуктами. Сможете ли вы определить, какой из двух предложенных продуктов вреднее, а какой полезнее? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.

Что получилось? Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим вечно худеющим друзьям.

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