Тест: Какой из этих продуктов вреднее?

О правильном питании сейчас вещают из каждого утюга. Ежегодно диетологи публикуют свои рекомендации, как сохранить здоровье и фигуру, питаясь здоровыми продуктами. Сможете ли вы определить, какой из двух предложенных продуктов вреднее, а какой полезнее? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.

Что получилось? Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим вечно худеющим друзьям.