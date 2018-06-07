На Кубани подросток ранил школьников из пневматики

В Краснодарском крае подросток около школы открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, в результате инцидента, произошедшего в понедельник, пострадали пять школьников.

По словам собеседника агентства, это произошло в средней школе № 10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района.

Источник также рассказал, что ученик принес с собой пистолет, но не доставал его во время занятий, однако после уроков у него возник конфликт, предположительно из-за денег, тогда он и обстрелял обидчиков.

По его словам, пятеро школьников получили незначительные ранения, а стрелявший выбросил оружие в канализационный люк.



В региональном управлении МВД агентству подтвердили, что полиция проводит проверку по факту конфликта между подростками.