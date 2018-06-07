На Кубани подросток ранил школьников из пневматики
- 05 марта 2019, 14:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Краснодарском крае подросток около школы открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его данным, в результате инцидента, произошедшего в понедельник, пострадали пять школьников.
По словам собеседника агентства, это произошло в средней школе № 10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района.
Источник также рассказал, что ученик принес с собой пистолет, но не доставал его во время занятий, однако после уроков у него возник конфликт, предположительно из-за денег, тогда он и обстрелял обидчиков.
По его словам, пятеро школьников получили незначительные ранения, а стрелявший выбросил оружие в канализационный люк.
В региональном управлении МВД агентству подтвердили, что полиция проводит проверку по факту конфликта между подростками.
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