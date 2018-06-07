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На Кубани подросток ранил школьников из пневматики

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Школа № 10 станицы Ахтанизовской © Google maps

В Краснодарском крае подросток около школы открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, в результате инцидента, произошедшего в понедельник, пострадали пять школьников.

По словам собеседника агентства, это произошло в средней школе № 10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района.

Источник также рассказал, что ученик принес с собой пистолет, но не доставал его во время занятий, однако после уроков у него возник конфликт, предположительно из-за денег, тогда он и обстрелял обидчиков.

По его словам, пятеро школьников получили незначительные ранения, а стрелявший выбросил оружие в канализационный люк.

В региональном управлении МВД агентству подтвердили, что полиция проводит проверку по факту конфликта между подростками.

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«Тотальный диктант» в Эстонии пройдет без участия российских чиновников

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Мэр эстонской столицы Таави Аас заявил, что оргкомитет акции «Тотальный диктант» в Таллине не намерен привлекать российских чиновников, сообщает ТАСС.

По его словам, организацией мероприятия занимаются десятки филологов русского языка из Таллинского университета и столичных школ, а также сотни добровольцев.

Мероприятие поддерживает город Таллин. Представителей российской стороны в команде организаторов „Тотального диктанта“ в Таллине нет, — приводит агентство слова градоначальника.

Ранее лидеры фракции «Отечество» в городском собрании эстонской столицы заявили, что акция «Тотальный диктант» является политизированной акцией, так как изначально возникла в России.

«Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он был проведен в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета.

В 2018 году диктант написали около 230 тысяч человек в 76 странах мира.

В 2019 году акция будет проведена 13 апреля, ее столицей на этот раз станет Таллин.

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