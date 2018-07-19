В Германии россиянина обвинили в подготовке теракта
- 05 марта 2019, 13:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Берлине российского гражданина обвинили в подготовке тяжкого преступления против государства, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Германии.
По данным следствия, 31-летний Магомед-Али С. хранил у себя в квартире значительное количество взрывчатого вещества пероксид ацетона, с помощью которого планировал устроить теракт.
Полиция задержала Магомеда-Али С. в августе прошлого года. По данным немецкого издания, он в 2016 году посещал встречи исламистов в мечети Fussilet в берлинском районе Моабит.
В том же году, по версии прокуратуры, Магомед-Али С. готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клеманом Б. Осенью 2016-го в квартире подозреваемого был обыск, и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.
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