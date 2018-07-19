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В Германии россиянина обвинили в подготовке теракта

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© pixabay.com

В Берлине российского гражданина обвинили в подготовке тяжкого преступления против государства, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Германии.

По данным следствия, 31-летний Магомед-Али С. хранил у себя в квартире значительное количество взрывчатого вещества пероксид ацетона, с помощью которого планировал устроить теракт.

Полиция задержала Магомеда-Али С. в августе прошлого года. По данным немецкого издания, он в 2016 году посещал встречи исламистов в мечети Fussilet в берлинском районе Моабит.

В том же году, по версии прокуратуры, Магомед-Али С. готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клеманом Б. Осенью 2016-го в квартире подозреваемого был обыск, и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.

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