Отец Децла объяснил его внезапную смерть врожденным заболеванием

Отец музыканта Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, Александр Толмацкий заявил, что причиной смерти его сына стала остановка сердца из-за врожденного заболевания — гипертрофической кардиомиопатии.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — цитирует Александра Толмацкого ФАН. Он отметил, что такая болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

Ранее Управление Следственного комитета по Удмуртии со ссылкой на итоги судебно-медицинской экспертизы официально заявило, что смерть Децла наступила вследствие осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы, а телесных повреждений на теле музыканта обнаружено не было.

Напомним, Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления. Ему было 35 лет.

После смерти музыканта в его семьей разгорелся скандал. Вдова и сын Толмацкого не нашли общий язык с его родителями, а также по-разному отнеслись к идее журналиста Романа Супера снять о Децле фильм. Супер уже собрал с помощью краудфандинговой кампании более полумиллиона рублей на финансирование проекта, всего бюджет картины должен составить 3,5 млн рублей. Сын Децла Тони назвал Романа аферистом, а вот мать музыканта высказала журналисту поддержку.