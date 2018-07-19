Украинские националисты пожелали Дмитрию Гордону «сдохнуть как Бузина»

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон обвинил членов националистической партии «Свобода» в угрозах физической расправы из-за разногласий по поводу оценки исторической роли Степана Бандеры и языковой политики на Украине.

Гордон записал видеообращение, в котором продемонстрировал грозы в свой адрес от бывшего депутата Верховной Рады Украины от Львовской области Ирины Фарион и замглавы Кировоградского областного совета Игоря Степуры. Фарион назвала Гордона «подлецом, который должен умереть в диких муках», а Степура пожелал, чтобы телеведущий «сдох, следом за Бузиной», имея ввиду убитого в Киеве писателя и журналиста Олеся Бузину.

«Я завтра же утром обращусь с официальным письмом к Генеральному прокурору Украины Луценко и другим органам, где подробно изложу все факты, которые я озвучил выше. Я требую от всех глав силовых структур отреагировать на призывы о моем убийстве со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры. Второе — требую от Петра Порошенко адекватной оценки на мои слова. Третье — требую от кандидата в президенты от „Свободы“ Кошулинского либо немедленно исключения Фарион, либо сняться с выборов», — заявил Гордон.



Напомним, украинская радикально-националистическая политическая партия «Свобода» героизирует Степана Бандеру, выступает за силовое решение конфликта в Донбассе и добивается запрета на русский язык на Украине.

Недавно Дмитрий Гордон дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, объяснив ошибки украинских властей тем, что среди политиков и чиновников много тайных «агентов ФСБ», которые разжигают ненависть к русскоязычным украинцам с целью дестабилизации ситуации в стране.

Ранее у Гордона с Фарион уже случались публичные конфликты. В декабре 2017 года Фарион заявила, что все граждане Украины обязаны владеть украинским языком и пользоваться им в рабочее время, а русский язык назвала «клеймом оккупанта». Гордон заметил, что именно из-за угрозы запрета на русский язык Украина потеряла Крым и часть Донбасса. Также он назвал Ирину Фарион «психически больной», «полоумной» и «российским агентом».