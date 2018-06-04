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22 нетривиальных комикса от неизвестной русской художницы

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  • 04 марта 2019, 23:18
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Русская художница по имени Ирина создаёт нестандартные комиксы, на которых забавные рисунки сопровождаются смешными рифмованными строчками. О загадочной девушке неизвестно ничего, кроме имени и ника, под которым она выкладывает свои работы в соцсетях — maxima_for. Особенный юмор художницы предназначен не для всех, кто-то краснеет от подобного творчества, а кто-то искренне восхищается. Посмотрите на работы Ирины, чтобы сформировать собственное мнение.

Вам нравится такой юмор? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!

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