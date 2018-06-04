22 нетривиальных комикса от неизвестной русской художницы

Русская художница по имени Ирина создаёт нестандартные комиксы, на которых забавные рисунки сопровождаются смешными рифмованными строчками. О загадочной девушке неизвестно ничего, кроме имени и ника, под которым она выкладывает свои работы в соцсетях — maxima_for. Особенный юмор художницы предназначен не для всех, кто-то краснеет от подобного творчества, а кто-то искренне восхищается. Посмотрите на работы Ирины, чтобы сформировать собственное мнение.

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