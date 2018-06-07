Женщина-инвалид лишилась московской квартиры из-за микрозайма

Москвичка с инвалидностью осталась без квартиры из-за невыплаченного долга в микрофинансовой организации, сообщает «360».

Отмечается, что женщина дважды оформляла кредит.

Поскольку в первый раз ей не удалось погасить задолженность из-за инвалидности, она решила взять в той же организации под залог квартиры дополнительную сумму.

После того как ей не удалось вернуть долг, ее недвижимость продали на торгах.

Как стало известно телеканалу, в ранее принадлежавшую женщине квартиру уже заселились новые владельцы, которые до суда позволяют бывшей хозяйке пользоваться лишь одной комнатой.

Юрист Валерий Бардаков, который взялся защищать ее интересы, назвал действия рейдеров нелегальными. Он считает, что продажа квартиры с торгов незаконна, поскольку она приобреталась совместно с бывшим мужем. При этом его доля в квартире не определена. По словам Бардакова, без ведома экс-супруга невозможно было не то чтобы продать квартиру, а даже взять кредит под залог.

Кроме того, выяснилось, что микрофинансовая организация подделала документы о доходах, указав, что женщина якобы зарабатывала 150 тысяч рублей в год. На самом же деле она живет на одну пенсию по инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить нелегальным микрофинансовым организациям, не включенным в реестр ЦБ, требовать у граждан возврата выданных займов.

