Стало известно имя самой богатой женщины мира

В рейтинге богатейших людей планеты, составленном журналом Forbes, наследница косметической империи L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс заняла 15-е место, но при этом оказалась самой богатой женщиной мира.

Ее состояние оценивается почти в 50 млрд долларов.

Бетанкур-Майерс — единственная внучка основателя компании L`Oreal Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур, которая до своей кончины в сентябре 2017 года считалась богатейшей женщиной на планете.

Как отмечает РЕН ТВ, за минувший год состояние наследницы косметической империи, которой принадлежит 33% акций L`Oreal, увеличилось на 7,1 млрд долларов.

Ранее было названо состояние самого богатого человека в мире.