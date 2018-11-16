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Стало известно имя самой богатой женщины мира

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© AP/TASS

В рейтинге богатейших людей планеты, составленном журналом Forbes, наследница косметической империи L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс заняла 15-е место, но при этом оказалась самой богатой женщиной мира.

Ее состояние оценивается почти в 50 млрд долларов.

Бетанкур-Майерс — единственная внучка основателя компании L`Oreal Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур, которая до своей кончины в сентябре 2017 года считалась богатейшей женщиной на планете.

Как отмечает РЕН ТВ, за минувший год состояние наследницы косметической империи, которой принадлежит 33% акций L`Oreal, увеличилось на 7,1 млрд долларов.

Ранее было названо состояние самого богатого человека в мире.

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