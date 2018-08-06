Выявлены самые угоняемые автомобили в России
- 04 марта 2019, 20:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По итогам 2018 года компания «АльфаСтрахование» составила список автомобилей, которые чаще всего угоняют в России.
Первое место занял Cadillac Escalade с частотой угонов 2,32%.
На второй строчке расположился Lexus LX с показателем 1,23%, а тройку лидеров замкнул Jeep Grand Cherokee (0,87%).
Эксперты отмечают, что все три иномарки занимают указанные позиции второй год подряд.
В топ-5 также вошли бизнес-седан Toyota Camry (0,58%) и кроссовер Hyundai Santa Fe (0,48%).
На последующих местах в десятке оказались BMW 7-series, Toyota Land Cruiser, KIA Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX.
Ранее «Ридус» сообщал, что по итогам второй половины 2016 года и первой половины 2017-го в список самых угоняемых авто, составленный компанией «АльфаСтрахование», попали внедорожник Lexus GX, фастбэк Porsche Panamera и седан Audi A8.
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