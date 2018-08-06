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Выявлены самые угоняемые автомобили в России

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© wikimedia.org

По итогам 2018 года компания «АльфаСтрахование» составила список автомобилей, которые чаще всего угоняют в России.

Первое место занял Cadillac Escalade с частотой угонов 2,32%.

На второй строчке расположился Lexus LX с показателем 1,23%, а тройку лидеров замкнул Jeep Grand Cherokee (0,87%).

Эксперты отмечают, что все три иномарки занимают указанные позиции второй год подряд.

В топ-5 также вошли бизнес-седан Toyota Camry (0,58%) и кроссовер Hyundai Santa Fe (0,48%).

На последующих местах в десятке оказались BMW 7-series, Toyota Land Cruiser, KIA Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX.

Ранее «Ридус» сообщал, что по итогам второй половины 2016 года и первой половины 2017-го в список самых угоняемых авто, составленный компанией «АльфаСтрахование», попали внедорожник Lexus GX, фастбэк Porsche Panamera и седан Audi A8.

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