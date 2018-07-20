Умерла пациентка, которой в больнице установили швабру вместо шины

Скончалась 82-летняя пенсионерка, которой в 21-й Кушнаренковской районной больнице Уфы наложили швабру вместо гипсовой повязки, сообщает ProUfu.

Пациентка умерла прямо во время выписки из этого медучреждения.

«В тот момент, когда дочь забирала ее, переодевала на кровати, пациентка внезапно умерла», — сообщил изданию источник.

В середине февраля о случившемся с ее бабушкой инциденте рассказала внучка пенсионерки. По ее словам, пожилую женщину доставили в больницу с переломом шейки бедра. Медики оказали ей первую помощь, но отказали в госпитализации, так как «случай не экстренный».

По словам внучки, пожилой женщине зафиксировали «сапожок», сделанный из швабры, которой пользовались в больнице.

Телеканалу РЕН ТВ Фарида Агишева рассказала о том, что 7 часов лежала на холодной каталке в коридоре, а врачам не было до нее никакого дела.

Как пишет ProUfu, проведенная прокуратурой проверка по данному факту выявила, что необходимые шины для фиксации сломанной ноги в больнице имелись, однако они якобы «просто» не понравились родственникам потерпевшей.