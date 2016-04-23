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Тест: Что ваш автомобиль говорит о вашем характере?

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  • 04 марта 2019, 17:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Автомобиль давно перестал быть только средством передвижения. Это показатель социального положения, самовыражение личности, комфорт, статус, образ жизни и свобода. На машине люди путешествуют, отдыхают, возят урожай и устраивают покатушки с друзьями. А что лично ваш автомобиль может сказать о вашем характере? Узнайте, ответив на вопросы теста.

Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-автолюбителям.

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