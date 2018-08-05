Кукла или человек: в новом флешмобе девушки создают кукольный макияж

В соцсетях внезапно стал популярным макияж как у кукол Братц, которые были впервые выпущены в 2001 году. Девушки запустили флешмоб с хештегом #BratzChallenge, под которым публикуют свои селфи с кукольным макияжем. И на этих снимках порой трудно определить, где кукла, а где человек. Смотрите сами!

Вы бы хотели сделать себе или своим подругам такой макияж?