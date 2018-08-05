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Кукла или человек: в новом флешмобе девушки создают кукольный макияж

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  • 04 марта 2019, 16:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях внезапно стал популярным макияж как у кукол Братц, которые были впервые выпущены в 2001 году. Девушки запустили флешмоб с хештегом #BratzChallenge, под которым публикуют свои селфи с кукольным макияжем. И на этих снимках порой трудно определить, где кукла, а где человек. Смотрите сами!

Вы бы хотели сделать себе или своим подругам такой макияж?

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