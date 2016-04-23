Как поющие мыши помогут в изучении человеческого мозга

Специалисты из Медицинской школы Нью-Йоркского университета провели интересное исследование, в ходе которого выяснили, как поющие мыши Алстона, живущие в тропических лесах Коста-Рики и Панамы, помогут ученым лучше понять работу человеческого мозга.

Согласно наблюдениям, мышиные песни включают в себя более сотни вокальных «фраз», которые грызуны комбинируют в разных сочетаниях. Так они сообщают о своем местонахождении, защищают своих сородичей и привлекают самок в брачный период.

В ходе последнего исследования ученые определили участки мышиного мозга, позволяющие им переходить от одной ноты к другой с секундной точностью. Это открытие поможет и при исследовании человеческого мозга, уверены ученые.

Зона мозга, отвечающая за пение, находится в передней части моторной коры. Чтобы изучить ее вклад в социальное пение, специалисты воздействовали на мозг грызунов, используя устройство, которое охлаждало нужную часть головного мозга во время песен.

Специалисты пояснили, что устройство абсолютно безопасно для животных. Оно временно замедляло темп вокализации, называемый фокусным охлаждением, без изменения высоты, тона или продолжительности отдельных нот.

Наблюдаемое функциональное разделение в мозгу между функциями генерации звука и синхронизации делает возможными социально значимые обмены сигналами. Схожие механизмы есть и в человеческом мозгу, но люди в качестве подобных, разумеется, неприемлемы, — пояснили авторы работы.

Помимо мышей ученые проводят эксперименты на макаках, чтобы лучше разобраться в этой системе.

Работа американских исследователей показывает, что область мозга, называемая моторной корой, необходима как мышам, так и людям для голосового взаимодействия. Дальнейшие исследования помогут выяснить, как мозг человека формирует устные высказывания почти мгновенно, используя почти сотню мышц.

Это позволит не только лучше изучить наш мозг, но и разработать новые методики лечения и диагностики таких заболеваний, как аутизм или травматических событий, например, инсульт.

На видео ниже вы можете услышать, как поют мыши Алстона.