В Китае из желудка девочки врачи извлекли полтора килограмма волос
- 04 марта 2019, 15:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Китае медики извлекли из желудка восьмилетнего ребенка полтора килограмма волос, пишет британский таблоид Daily Mirror.
Инцидент произошел в городе Гуандун. Мать девочки обратила внимание, что у дочки сильно вздулся живот, и решила обратиться к врачам.
В больнице ребенку сделали промывание желудка, однако не нашли ничего, что могло бы спровоцировать вздутие.
Лишь после проведения компьютерной томографии медики обнаружили у юной пациентки ком волос с кусками еды.
Во время операции хирурги удалил колтун весом в полтора килограмма, отмечает газета.
«Привычка есть волосы — типичный синдром пикацизма, расстройства пищевого поведения, из-за которого люди едят несъедобные вещи», — отметили в клинике.
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