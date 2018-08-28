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В Китае из желудка девочки врачи извлекли полтора килограмма волос

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© pixabay.com

В Китае медики извлекли из желудка восьмилетнего ребенка полтора килограмма волос, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Инцидент произошел в городе Гуандун. Мать девочки обратила внимание, что у дочки сильно вздулся живот, и решила обратиться к врачам.

В больнице ребенку сделали промывание желудка, однако не нашли ничего, что могло бы спровоцировать вздутие.

Лишь после проведения компьютерной томографии медики обнаружили у юной пациентки ком волос с кусками еды.

Во время операции хирурги удалил колтун весом в полтора килограмма, отмечает газета.

«Привычка есть волосы — типичный синдром пикацизма, расстройства пищевого поведения, из-за которого люди едят несъедобные вещи», — отметили в клинике.

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