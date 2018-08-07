Ученые рассказали о погоде на раннем Марсе

Погодные условия еще молодого Марса были не очень: астероиды и кометы постоянно падали на планету, растапливая своим теплом лед с поверхности. Из-за этого вода на Красной планете испарялась и преобразовывалась в дождевые облака, которые поливали Марс в течение десятков лет.

В новом исследовании ученые из Университета Брауна в Род-Айленде изучили марсианские долины эпохи Ноаха (3,7—4,1 миллиарда лет назад) и пришли к выводу, что каньоны могли образоваться из-за частых осадков на раннем Марсе.

Во время своего исследования ученые сделали климатическую 3D-модель Марса, чтобы проанализировать количество осадков на планете. Модель показала, что ежегодно на Красную планету выпадало около 2,6 метра осадков, что могло повлиять не только на образование каньонов.

Астрофизики изучили три крупных кратера на Марсе — бассейны равнин Эллада, Аргир и Исиды. Считается, что все три сформировались более 3,8 миллиарда лет назад в результате столкновения планеты с крупным небесным телом диаметром не менее 100 километров. Исследователи посчитали, что такого удара будет достаточно, чтобы образовалось большое испарение льда, которое потом преобразуется в дождевые облака.

У нас нет весомых доказательств того, что эти дожди сформировали долины на Марсе, но они вполне могли привести к образованию глины на поверхности планеты, — поделились авторы исследования.

Ранние исследования показывали, что старые кратеры размыты больше, чем молодые. Это может быть связано с постоянными дождями, считают астрофизики.

Скорее всего, между 3 и 4 миллиардами лет назад на Марсе часто проходили ливни, которые разрушили большинство старых кратеров.