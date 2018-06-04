Тимати оштрафовали за оскорбление экс-депутата
- 04 марта 2019, 12:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мещанский суд Москвы оштрафовал певца Тимура Юнусова (Тимати) на 30 тысяч рублей, таким образом удовлетворив иск бывшего депутата из Пермского края Александра Телепнева, осужденного на два года колонии-поселения за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), сообщает ТАСС.
Бывший депутат заявил в иске, что Тимати разместил в соцсети оскорбительное сообщение, которое порочило его честь и достоинство.
Он попросил обязать ответчика удалить в посте оскорбительные выражения, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
«Суд удовлетворил исковые требования Телепнева частично», — сказал собеседник агентства.
Как сообщал «Ридус», бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, напавший в феврале этого года на популярного российского диджея Smash, подал иск о защите чести и достоинства против московского рэпера Тимати в августе прошлого года.
Суд в Перми в июле 2018 года приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Войти через социальные сети: