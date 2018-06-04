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Тимати оштрафовали за оскорбление экс-депутата

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© instagram.com

Мещанский суд Москвы оштрафовал певца Тимура Юнусова (Тимати) на 30 тысяч рублей, таким образом удовлетворив иск бывшего депутата из Пермского края Александра Телепнева, осужденного на два года колонии-поселения за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), сообщает ТАСС.

Бывший депутат заявил в иске, что Тимати разместил в соцсети оскорбительное сообщение, которое порочило его честь и достоинство.

Он попросил обязать ответчика удалить в посте оскорбительные выражения, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

«Суд удовлетворил исковые требования Телепнева частично», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, напавший в феврале этого года на популярного российского диджея Smash, подал иск о защите чести и достоинства против московского рэпера Тимати в августе прошлого года.

Суд в Перми в июле 2018 года приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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