Найдены останки пятого денисовца

Антропологи из Университета Торонто рассказали об удивительной находке: в Денисовой пещере обнаружили фрагменты черепа пятого денисовского человека.

Останки хорошо сохранились, что позволило ученым провести анализ ДНК, который выявил видовую принадлежность древнего человека. Исследование останков еще продолжается, и обо всех результатах экспедиции ученые расскажут на ежегодной конференции Американской ассоциации физических антропологов в конце марта.

Напомним, что в Денисовой пещере, которая находится на юге Алтайского края, в разное время жили два вымерших вида людей: неандертальцы и денисовцы.

Во время прошлых исследований ученым удалось выделить митохондриальную ДНК из фаланги пальца восьмилетней девочки, жившей 51—76 тысяч лет назад. Останки девочки получили название «женщина Х».

До недавнего времени ученым были известны останки лишь четырех денисовцев: фаланга пальца «женщины Х» и коренные зубы еще трех человек (девочки 10—12 лет, мужчины и женщины).

В прошлом году мы писали о том, что ученым удалось обнаружить останки девочки-подростка, которая была дочерью женщины-неандертальца и мужчины-денисовца. Это значит, что ученые впервые нашли прямого потомка двух вымерших видов.

В 2016 году во время сезонных раскопок мы обнаружили останки пятого денисовца — два соединенных друг с другом фрагмента левой теменной кости размерами 5×8 сантиметров. Позднее в лаборатории мы выделили и отсеквенировали митохондриальную ДНК, по которой удалось определить, что останки принадлежат денисовцу, — рассказали авторы исследования.

Пока что определить возраст останков не удалось, так как фрагменты слишком старые. Скорее всего, денисовец или денисовка жили более 70 тысяч лет назад.