Турецкий футболист пронес на поле лезвие и порезал соперников
- 04 марта 2019, 11:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Футболист турецкого клуба «Амедспор» Мансур Чалар незаметно пронес на поле лезвие и после приветственного рукопожатия начал нападать на соперников.
Матч между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор» чуть не закончился трагедией.
На записи, которую поместило в своем микроблоге Twitter спортивное приложение турецкой газеты Yeni Safak, видно, как Чалар несколько раз наносит удары ладонью.
Издание отмечает, что игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили порезы, однако опубликовали фотографии с ранеными руками.
Несмотря на инцидент, руководство «Амедспора» обвинило в клевете всех, кто распространяет о Чаларе «грязные слухи».
Войти через социальные сети: