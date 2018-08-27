Турецкий футболист пронес на поле лезвие и порезал соперников

Футболист турецкого клуба «Амедспор» Мансур Чалар незаметно пронес на поле лезвие и после приветственного рукопожатия начал нападать на соперников.

Матч между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор» чуть не закончился трагедией.

На записи, которую поместило в своем микроблоге Twitter спортивное приложение турецкой газеты Yeni Safak, видно, как Чалар несколько раз наносит удары ладонью.

Издание отмечает, что игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили порезы, однако опубликовали фотографии с ранеными руками.



Несмотря на инцидент, руководство «Амедспора» обвинило в клевете всех, кто распространяет о Чаларе «грязные слухи».