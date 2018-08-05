Овечкин стал автором самого курьезного «гола» в сезоне НХЛ

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором одной из самых противоречивых шайб этого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Курьезный инцидент произошел во время серии послематчевых буллитов в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Парадокс в том, что попытка россиянина принесла его команде победу, хотя шайба так и не побывала в воротах соперника. Завершить исполнение буллита Овечкину помешала клюшка, выброшенная вратарем «Рейнджерс» Александром Георгиевым.

Такое развитие событий, судя по всему, стало неожиданностью не только для Ови, но и для обслуживавших встречу арбитров. Долгое время они не могли вынести окончательный вердикт.

В итоге главный судья встречи принял решение засчитать шайбу, тем самым буквально назначив «Вашингтон» победителем матча.

После завершения встречи в интервью изданию USA Today российский голкипер «рейнджеров» рассказал, что был вынужден использовать запрещенный прием, попавшись на обманное движение соотечественника.

Овечкин показал ложный бросок, и я упал на колени. Когда он попытался меня объехать, я инстинктивно выбросил одновременно ногу и клюшку, — признался Георгиев.

Напомним, 33-летний Александр Овечкин является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов планеты. За свою карьеру он трижды становился чемпионом мира. В прошлом году капитану «Кэпиталз» покорился главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.