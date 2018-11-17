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Более 20 человек стали жертвами торнадо в США

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© pixabay.com

Жертвами мощнейшего торнадо в американском штате Алабама стали 23 человека, сообщает CNN.

Как заявил телеканалу Джей Джонс, шериф округа Ли, среди погибших — восьмилетний ребенок.

По словам Джонса, число погибших может вырасти.

Торнадо обрушился на Алабаму вечером в воскресенье, 3 марта. В округе Ли были замечены как минимум два смерча.

Кроме того, сообщения о торнадо поступали из штата Джорджия.

По данным СМИ, около 10 тысяч жителей остались без электроснабжения, от стихии пострадали аэропорт, пожарная станция и жилые дома.

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