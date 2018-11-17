Более 20 человек стали жертвами торнадо в США
- 04 марта 2019, 09:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Жертвами мощнейшего торнадо в американском штате Алабама стали 23 человека, сообщает CNN.
Как заявил телеканалу Джей Джонс, шериф округа Ли, среди погибших — восьмилетний ребенок.
По словам Джонса, число погибших может вырасти.
Торнадо обрушился на Алабаму вечером в воскресенье, 3 марта. В округе Ли были замечены как минимум два смерча.
Кроме того, сообщения о торнадо поступали из штата Джорджия.
По данным СМИ, около 10 тысяч жителей остались без электроснабжения, от стихии пострадали аэропорт, пожарная станция и жилые дома.
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