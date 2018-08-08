Парламентские выборы в Эстонии выиграли противники русского языка

В Эстонии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала оппозиционная праволиберальная партия Реформ. За нее проголосовали почти 29 процентов граждан.



«Таким образом, реформисты обеспечили себе 34 места в Рийгикогу (однопалатном эстонском парламенте) из 101, что на четыре мандата больше, чем у них сейчас», — сообщает kp.ru.

Правящая Центристская партия Эстонии оказалась на втором месте с 23 процентами голосов, из-за этого теперь у нее стало на одно место в парламенте меньше. Третье место досталось национал-Консервативной народной партии, которые также представляют оппозицию — консераторы получили 19 мандатов, что на 12 больше, чем ранее.

Партия Реформ представляет интересы крупного бизнеса и выступает за снижение налогов для предпринимателей, сохранение жесткого курса в области гражданства, а также принудительный перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

Партия стала одним из инициаторов законопроекта «О защите воинских захоронений», на основании которого в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года был демонтирован стоявший на площади Тынисмяги «Монумент павшим во Второй мировой войне», в том числе фигура «Бронзовый солдат». Демонтаж сопровождался беспорядками, во время которых погиб гражданин России Дмитрий Ганин. Убийцы Ганина не понесли никакого наказания.

Консервативная народная партия Эстонии — евроскептическая партия, она выступает с резкой критикой нынешней политики евроинтеграции.

