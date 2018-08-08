Водителей в Москве предупредили о сильном ветре и метели

Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) порекомендовал столичным водителям в начале недели соблюдать осторожность и не парковаться около деревьев и широкоформатных конструкций.

Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, в начале недели в Москве вероятны снег, метель и сильный ветер, а на дорогах будет гололедица.

«По возможности пользуйтесь общественным транспортом», — говорится в официальном микроблоге Московского паркинга в Twitter.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в понедельник температура в Москве составит до 10 градусов мороза, по области до 13. Днем потеплеет, столбики термометров покажут температур от 0 до минус 2 градусов, по области — от 1 градуса тепла до 4 градусов ниже нуля. Ветер ожидается юго-западный и южный, 5−10 метров в секунду.