Археологи нашли в Китае «эликсир бессмертия»

В Китае археологи нашли бронзовый кувшин с жидкостью, которая в древние времена считалась «эликсиром бессмертия», сообщает международный телеканал Центрального телевидения Китая CGTN.

Ученые обнаружили находку во время раскопок в городе Лоян провинции Хэнань в гробнице династии Западная Хань (202 год до н. э — 8 год н. э.).

Сначала археологи приняли содержимое сосуда за алкоголь, так как от жидкости пахло спиртным.

Однако экспертиза показала, что жидкость содержит нитрат калия и алунита. В древних даосских текстах эти элементы фигурировали в качестве ингредиентов для приготовления напитка, дарующего бессмертие.

Кроме того, в гробнице, занимающей 210 квадратных метров, было найдено множество окрашенных глиняных горшков, изделий из нефрита и бронзы. Останки обитателя гробницы также сохранились.

Археологи отметили, что могила предоставляет ценный материал для изучения жизни высшего общества этого исторического периода.