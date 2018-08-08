В Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф
- 03 марта 2019, 17:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской областной думе предложили штрафовать людей, оказавшихся в воде по собственной вине, сообщает РИА Новости.
Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому пострадавший будет обязан за свое спасение возместить ущерб экстренным службам, заявил зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
По его словам, ущерб при спасении утопающих бывает самый разный.
«Это может быть спасательный круг и веревка, брошенная утопающему, а может быть специальная техника, большое количество людей, или судно на воздушной подушке», — отметил депутат.
Черкасов пояснил агентству, что в каждом конкретном случае после завершения спасательной операции будет составлен акт об израсходованных ресурсах.
Депутат отметил, что законопроект будет представлен в апреле нынешнего года.
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