В Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф

В Московской областной думе предложили штрафовать людей, оказавшихся в воде по собственной вине, сообщает РИА Новости.

Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому пострадавший будет обязан за свое спасение возместить ущерб экстренным службам, заявил зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

По его словам, ущерб при спасении утопающих бывает самый разный.

«Это может быть спасательный круг и веревка, брошенная утопающему, а может быть специальная техника, большое количество людей, или судно на воздушной подушке», — отметил депутат.

Черкасов пояснил агентству, что в каждом конкретном случае после завершения спасательной операции будет составлен акт об израсходованных ресурсах.

Депутат отметил, что законопроект будет представлен в апреле нынешнего года.