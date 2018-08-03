Два человека погибли в ДТП под Пензой

В Пензенской области в результате столкновения на трассе трех автомобилей погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном УГИБДД.

Кроме того, три человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

ДТП произошло на 15-м километре автодороги Тамбов — Пенза около 13:00 по московскому времени.

По данным собеседника агентства, столкнулись автомобили Nissan Qashqai, ВАЗ-2115 и Nissan Primera, погибли водитель и пассажир отечественной машины.