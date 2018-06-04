Легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

Легендарный американский музыкант, один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя артиста.

По его словам, 83-летнпй музыкант в настоящее время проходит лечение в Мемфисе и в скором времени должен пойти на поправку.

Импресарио артиста Зак Фарнум рассказал агентству, что удар был незначительный и это не отразится на запланированных выступлениях.

Музыкант планирует выступит в апреле на мероприятии, посвященному 50-й годовщине фестиваля Нью-орлеанского джаза.