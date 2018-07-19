Более 5 тысяч человек приняли участие в акции «желтых жилетов» во Франции

Во Франции в протестных акциях «желтых жилетов» в субботу, 2 марта, приняли участие 5600 человек, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные МВД республики.

В Париже в манифестациях, по данным полиции, приняли участие 1320 человек. Девять человек были задержаны во французской столице.

Телеканал отмечает некоторый спад в акциях протеста, так как в прошлую субботу на улицы по всей Франции вышли 11600 человек, а в столичной акции протеста принимали участие четыре тысячи «желтых жилетов».

Три недели назад во время очередной манифестации «желтых жилетов», традиционно проходящей в субботу в Париже, столичная полиция несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, недалеко от Елисейских полей.

Полицейские были вынуждены защищаться от группы агрессивно настроенных участников акции, бросавших в полицейских бутылки и камни.

Массовые протесты во Франции начались 17 ноября прошлого года. Протестующие требуют от правительства понижения цен на топливо, снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Акции «желтых жилетов» сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.