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Под Тулой опрокинулся школьный автобус

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© youtube.com

В Тульской области школьный микроавтобус столкнулся с внедорожником и опрокинулся, сообщает ТАСС.

В результате ДТП восемь детей и двое взрослых получили травмы.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждение города Ефремова, рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Тульской области.

Там также отметили, что полученные детьми травмы не угрожают их жизни и здоровью, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» совершил попутное столкновение с микроавтобусом. В полиции отметили, что все дети были пристегнуты и это их от серьезных травм.

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