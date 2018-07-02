Под Тулой опрокинулся школьный автобус

В Тульской области школьный микроавтобус столкнулся с внедорожником и опрокинулся, сообщает ТАСС.

В результате ДТП восемь детей и двое взрослых получили травмы.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждение города Ефремова, рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Тульской области.

Там также отметили, что полученные детьми травмы не угрожают их жизни и здоровью, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» совершил попутное столкновение с микроавтобусом. В полиции отметили, что все дети были пристегнуты и это их от серьезных травм.