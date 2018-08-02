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Охранник «Пятерочки» погнался за вором и попал в реанимацию

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В столице охранник одного из магазинов «Пятерочка» попал в реанимацию после того, как погнался за ворами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Пострадавший рассказал врачам, что врезался в стеклянную дверь, пытаясь задержать похитителей, укравших из магазина товар.

По словам собеседника агентства, 24-летнего охранника госпитализировали со множественными колото-резаными ранами грудной клетки, правого предплечья и головы.

Правда, неизвестно, удалось ли молодому человеку задержать воров, отмечает News.ru.

Ранее сообщалось, что охранник одного из московских магазинов сети «Пятерочка» избил ремнем двух несовершеннолетних посетителей. Родители пострадавших обратились в полицию, проводится проверка.

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