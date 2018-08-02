Охранник «Пятерочки» погнался за вором и попал в реанимацию
- 02 марта 2019, 17:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице охранник одного из магазинов «Пятерочка» попал в реанимацию после того, как погнался за ворами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
Пострадавший рассказал врачам, что врезался в стеклянную дверь, пытаясь задержать похитителей, укравших из магазина товар.
По словам собеседника агентства, 24-летнего охранника госпитализировали со множественными колото-резаными ранами грудной клетки, правого предплечья и головы.
Правда, неизвестно, удалось ли молодому человеку задержать воров, отмечает News.ru.
Ранее сообщалось, что охранник одного из московских магазинов сети «Пятерочка» избил ремнем двух несовершеннолетних посетителей. Родители пострадавших обратились в полицию, проводится проверка.
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