Ненавидящей «нищебродов» Столье припомнили костюм «Абибас» её бывшего мужа

Высказывание бывшей жены депутата Виталия Южилина Илоны Столье о «нищебродах» и дорогих ресторанах вызвало шквал недовольства в социальных сетях. Госпожа Столье разместила своем twitter-аккаунте запись, что обеспеченные люди должны красиво отдыхать, а не лицезреть «быдло», поэтому «нищебродам» не место в дорогих ресторанах, барах и клубах.

«Я считаю, что вход в рестораны должен быть строго ограничен… в элитных заведениях нищебродам не место», — заявила Илона Столье.



Реакция соцсетей была крайне едкой: кто-то пожелал бывшей жене депутата «лопнуть» от черной икры, кто-то напомнил, что первый признак настоящего «быдла» — когда «папик рубит бабло, а его девушка легкого поведения из себя что-то корчит».

Депутат Виталий Милонов с мнением интернет-пользователей полностью солидарен. Он обратил внимание Илоны Столье, что «подлинная знать — это знать по духу, а не по тому, сколько ты бабок у мужика своего получила».

«Очень неловко такие вещи слышать, зная, что она никого отношения ни к Госдуме, ни к государственной системе не имеет, но подобные рода выходки стоили стране век назад революции», — отметил Милонов в интервью изданию «Дни.ру».

Публицист Анатолий Несмиян напомнил Илоне Столье, что её экс-супруг, миллионер Южилин, был «лет двадцать тому назад таким же быдлом, когда бегал в спортивном костюме „Абибас“ по рынкам и крышевал десяток ларьков».



Это, понятно, уже далекая история. Теперь они, их нынешние, их бывшие, их обдолбанные потомки — это элита, сливки общества. Теперь они могут позволить себе надувать губы, встречаясь с самими собой, только из нового поколения, — подчеркнул публицист.

Психолог Марина Хрусталева предположила, что Столье испытывает страх безденежья, поэтому и позволяет себе столь нелицеприятные изречения в адрес обычных людей. «Я бы порекомендовала этой женщине поработать над собой и отпустить страх нищеты», — считает эксперт.

Столкнувшись с негативной реакцией, Илона Столье сразу же отреклась от своих слов по поводу «нищебродов».

«Заказная фальш! Я не знала, что значит слово „нищеброды“», — рассказала Столье «Ленте.ру».



Светская львица добавила, что «в настоящий момент она судится с бывшим супругом по поводу детей».

«Я догадываюсь, кто мог сделать такой заказ. У меня отсутствуют доказательства. Могу только догадываться. А кому еще такое надо», — подытожила она.