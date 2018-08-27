В организме глубоководных животных найден пластик

Группа ученых, опубликовавшая статью в журнале Royal Society Open Science, рассказала, что в организме глубоководных животных нашли частицы пластика.

Во время своего исследования ученые спустили специальные аппараты в шесть наиболее глубоких океанических областей, в том числе и в Бездну Челленджера в Марианской впадине.

Сообщается, что каждый аппарат оснастили камерой, датчиками движения и геолокации, а также оборудованием для сбора различных небольших морских животных из отряда амфиподов.

Пойманных животных подняли на поверхность, где их смогли изучить в лабораторных условиях. Всего аппаратам удалось собрать 90 морских обитателей.

В ходе исследования мы проверили организмы животных на наличие пластика, и оказалось, что у 72% глубоководных обитателей пластик был найден в кишках, — рассказали авторы работы.

Интересно, что у более глубоководных животных пластик содержался в бо́льших количествах: так, исследуя существ из Новогебридского желоба, пластик обнаруживали в 50 процентах случаев, а у животных, найденных в Бездне Челленджера, пластик нашли в 100% случаев.



Ученые объяснили, что обнаруженные микрочастицы пластика — это по большей части целлюлозные волокна, которые используются при пошиве одежды.

Также в организме животных нашли нейлон, полиэтилен, полиамид и неидентифицированные поливинилы.

К сожалению, даже глубоководные животные не избежали антропогенного загрязнения. Как именно пластик влияет на глубоководных существ, исследованных в работе, неясно. Некоторые специалисты предполагают, что пластик может негативно сказываться на мобильности рыб и делать их более уязвимыми для хищников.