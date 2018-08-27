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«Калашников» намерен судиться из-за игрушечных автоматов

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© vk.com

Концерн «Калашников» собрался подать в суд на новосибирских предпринимателей за незаконное использование товарного знака «АК-47», который был использован при попытке перевоза партии игрушечных автоматов.

Контрабандную партию товара из Китая, поступившую на адрес новосибирской фирмы, обнаружили в Находке местные таможенники.

По их подсчетам, в партии находились 144 игрушечных автомата, общая стоимость которых оценивается в 300 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления, представители «Калашникова» требуют возбуждения административного дела по статье «Незаконное использование товарного знака», которая предусматривает штраф от 50 до 200 тысяч рублей и конфискацию товара.

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