10 полезных вещей, которым людям стоит поучиться у котов
- 01 марта 2019, 17:37
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1 марта празднуется не только первый день долгожданной весны, но и Всемирный день кошек. Самое время поздравить своих котиков и узнать, чему каждому человеку стоить поучиться у пушистых питомцев. Забавные иллюстрации об этом нарисовал известный российский художник Bird Born.
1. Не грустить в одиночестве
2. Не бояться показаться странным
3. Умению добиваться желаемого
4. Нежности и теплу
5. Умению успокаивать
6. Смешить
7. Чувствовать себя везде комфортно
8. Уметь расслабляться
9. Оставаться красавчиком, даже будучи жирненьким
10. Ну и, конечно же, высыпаться в любых обстоятельствах
А как вы отмечаете 1 марта?
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