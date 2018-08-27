10 полезных вещей, которым людям стоит поучиться у котов

1 марта празднуется не только первый день долгожданной весны, но и Всемирный день кошек. Самое время поздравить своих котиков и узнать, чему каждому человеку стоить поучиться у пушистых питомцев. Забавные иллюстрации об этом нарисовал известный российский художник Bird Born.

1. Не грустить в одиночестве

2. Не бояться показаться странным

3. Умению добиваться желаемого

4. Нежности и теплу

5. Умению успокаивать

6. Смешить

7. Чувствовать себя везде комфортно

8. Уметь расслабляться

9. Оставаться красавчиком, даже будучи жирненьким

10. Ну и, конечно же, высыпаться в любых обстоятельствах

А как вы отмечаете 1 марта?