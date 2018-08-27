найти ×
   
  • USD -0.08
    65.81
  • EUR -0.16
    74.80
СохранитьСохранено0
×

30971

10 полезных вещей, которым людям стоит поучиться у котов

Small dd3dc5f883
  • 01 марта 2019, 17:37
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1 марта празднуется не только первый день долгожданной весны, но и Всемирный день кошек. Самое время поздравить своих котиков и узнать, чему каждому человеку стоить поучиться у пушистых питомцев. Забавные иллюстрации об этом нарисовал известный российский художник Bird Born.

1. Не грустить в одиночестве

2. Не бояться показаться странным

3. Умению добиваться желаемого

4. Нежности и теплу

5. Умению успокаивать

6. Смешить

7. Чувствовать себя везде комфортно

8. Уметь расслабляться

9. Оставаться красавчиком, даже будучи жирненьким

10. Ну и, конечно же, высыпаться в любых обстоятельствах

А как вы отмечаете 1 марта?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
5351476читать позжечитаю позже
Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
5017675читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5122699читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

5061870читать позжечитаю позже