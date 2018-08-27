15 потрясающих фотографий собак, которых выгуливают стаями

Владельцы собак знают, что домашний питомец — это не только много радости, но и масса хлопот. Каждого пса нужно кормить, мыть и расчёсывать, а ещё и выгуливать определённое количество раз в день. И если у хозяев не хватает на это времени, то они перепоручают хлопоты о своей собаке профессионалам.

Такие услуги, например, предлагает компания Saratoga Dog Walkers, расположенная в северной части штата Нью-Йорк, которая занимается тем, что собирает окрестных домашних животных в стаи по 10−15 собак и выгуливает их всех вместе на поводках. Специалисты ведут Instagram, в котором регулярно публикуют групповые фотографии послушных собачек, которые не только смотрятся вместе, как одна большая дружная семья, но и охотно позируют для фотографа.

А как вы считаете такая услуга может стать популярна в России?