Из-за снегопада в Москве отменили более 15 рейсов
- 01 марта 2019, 15:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В московских аэропортах днем 1 марта были отменены более 15 рейсов, а еще 14 задержаны.
Причиной отмены стал снегопад.
По информации «Яндекс.Расписания» на 15:00 МСК, во Внуково отменили пять рейсов, а задержали десять.
В Домодедово отменены 11 рейсов, задержан один рейс. В Шереметьево задержаны три рейса.
В первый день календарной весны на столицу обрушился сильный снегопад.
Как сообщил ранее РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в пятницу, 1 марта, в Москве ожидается порывистый ветер до 5—19 метров в секунду и гололедица.
По прогнозам синоптиков, всю первую декаду марта в столице будет неустойчивая погода: чередование оттепелей, отличающихся высокой влажностью, и сухих морозов.
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