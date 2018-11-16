Из-за снегопада в Москве отменили более 15 рейсов

В московских аэропортах днем 1 марта были отменены более 15 рейсов, а еще 14 задержаны.

Причиной отмены стал снегопад.

По информации «Яндекс.Расписания» на 15:00 МСК, во Внуково отменили пять рейсов, а задержали десять.

В Домодедово отменены 11 рейсов, задержан один рейс. В Шереметьево задержаны три рейса.

В первый день календарной весны на столицу обрушился сильный снегопад.

Как сообщил ранее РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в пятницу, 1 марта, в Москве ожидается порывистый ветер до 5—19 метров в секунду и гололедица.

По прогнозам синоптиков, всю первую декаду марта в столице будет неустойчивая погода: чередование оттепелей, отличающихся высокой влажностью, и сухих морозов.