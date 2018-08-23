Русский парень смешно пародирует российских знаменитостей
- 01 марта 2019, 16:46
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Полина Гагарина (верхнее фото)
Кажется, забавными пародиями и искусными косплеями уже никого не удивишь, но нет-нет да и загорается на горизонте социальных сетей новая звезда комедийного формата. Так в интернете стало популярным творчество российского блогера по имени Юрий Истерика. Парень из подручных средств создаёт пародии на знаменитостей, среди которых для разнообразия много русских звёзд, но также встречаются и зарубежные.
2. Ирина Дубцова
Всё началось, когда я случайно увидел фото двух известных российских знаменитостей, одна из них держала в руках красивую тарелку, а я не мог отделаться от мысли, что тарелка похожа на раковину. Я также подумал, что губы одной из девушек выглядели, как чипсы. Так родилась моя первая пародия — рассказывает Юрий.
После публикации весёлых снимков в соцсетях, блогер получил множество лайков и восхищённых комментариев, в которых пользователи просили мужчину продолжать. А следом и сами знаменитости оценили забавные работы Юрия, и некоторые даже разместили их на своих страничках.
Теперь у Истерики уже более 22 тысяч подписчиков в Instagram, сотни смешных пародий и миллион оригинальных идей, которые он собирается воплощать в жизнь в ближайшее время.
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