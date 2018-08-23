Русский парень смешно пародирует российских знаменитостей

1. Полина Гагарина (верхнее фото)

Кажется, забавными пародиями и искусными косплеями уже никого не удивишь, но нет-нет да и загорается на горизонте социальных сетей новая звезда комедийного формата. Так в интернете стало популярным творчество российского блогера по имени Юрий Истерика. Парень из подручных средств создаёт пародии на знаменитостей, среди которых для разнообразия много русских звёзд, но также встречаются и зарубежные.

2. Ирина Дубцова

Всё началось, когда я случайно увидел фото двух известных российских знаменитостей, одна из них держала в руках красивую тарелку, а я не мог отделаться от мысли, что тарелка похожа на раковину. Я также подумал, что губы одной из девушек выглядели, как чипсы. Так родилась моя первая пародия — рассказывает Юрий.

После публикации весёлых снимков в соцсетях, блогер получил множество лайков и восхищённых комментариев, в которых пользователи просили мужчину продолжать. А следом и сами знаменитости оценили забавные работы Юрия, и некоторые даже разместили их на своих страничках.

Теперь у Истерики уже более 22 тысяч подписчиков в Instagram, сотни смешных пародий и миллион оригинальных идей, которые он собирается воплощать в жизнь в ближайшее время.

3. Валерия

4. Филипп Киркоров

5. Настя Ивлеева

6. Лена Ленина

7. Ёлка

8. Королева Елизавета

9. Эмилия Ратаковски

10. Вера Брежнева

11. Дональд и Мелания Трамп

12. Настасья Самбурская

13. Анна Плетнёва

14. Конон Макгрегор

15. Елена Князева

16. «Время и стекло»

17. Рианна

18. Ольга Бузова

19. Мадонна

20. Ева Польна

21. Наталья Водянова

22. Шарлиз Терон

23. Леди Гага

24. Светлана Лобода

25. Элджей

26. Кети Топурия

27. Миа Васиковска

28. Глюкоза с мужем

29. Мария Кравченко

30. Модель в Dolce & Gabbana

31. Ани Лорак

32. Сёстры Кардашьян

33. Анна Хилькевич

34. Анастасия Волочкова

35. Елена Малышева

36. Наташа Королёва и Тарзан

37. Рената Литвинова

38. Елена Темникова

39. Лолита

40. Ксения Собчак

41. Модель в Gucci

42. Наталья Ионова

43. Сергей Лазарев

44. Любовь Успенская

45. Екатерина Варнава

Какой образ сумел вас рассмешить?