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Пользователи Сети активно обсуждают видео с «дерущимся Дудем»

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© youtube.com

В социальных сетях набирает обороты видеозапись, на которой долговязый парень, отдаленно напоминающий популярного YouTube-блогера Юрия Дудя, с применением замысловатых приемов колотит боксерскую грушу.

Пользователи, разошедшиеся в своих догадках относительно личности молодого человека, активно вспоминают, занимался ли журналист боевыми искусствами.

Как сообщает «СНЕГ.TV», видеозапись была опубликована как минимум два месяца назад. Уже 5 января ее «залил» русскоязычный Instagram video.prikol.

По информации издания, сам Юрий Дудь пока не комментирует свою возможную причастностьк появлению видеозаписи.

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