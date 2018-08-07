Пользователи Сети активно обсуждают видео с «дерущимся Дудем»
- 01 марта 2019, 17:58
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В социальных сетях набирает обороты видеозапись, на которой долговязый парень, отдаленно напоминающий популярного YouTube-блогера Юрия Дудя, с применением замысловатых приемов колотит боксерскую грушу.
Пользователи, разошедшиеся в своих догадках относительно личности молодого человека, активно вспоминают, занимался ли журналист боевыми искусствами.
Как сообщает «СНЕГ.TV», видеозапись была опубликована как минимум два месяца назад. Уже 5 января ее «залил» русскоязычный Instagram video.prikol.
По информации издания, сам Юрий Дудь пока не комментирует свою возможную причастностьк появлению видеозаписи.
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