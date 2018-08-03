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Россиянки 8 марта смогут посетить музеи бесплатно

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© Dmitri Lovetsky/AP/TASS

В Международный женский день вход в большинство российских музеев будет бесплатным для представительниц прекрасного пола.

С такой инициативой выступило Министерство культуры, которое было поддержано музейным сообществом.

Одним из первых к акции присоединился Государственный исторический музей.

По словам его директора Алексея Левыкина, в музее «работают замечательные выставки, посещение которых будет интересно именно женщинам», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

В этой акции, в частности, решили принять участие Третьяковская галерея, Всероссийский историко-этнографический музей, Российский национальный музей музыки, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей-заповедник «Абрамцево», Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

К акции также присоединились музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная поляна» и Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, сообщает kp.ru.

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