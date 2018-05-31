В соцсетях нашли самые дурацкие и смешные способы держать стакан
- 01 марта 2019, 14:08
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Американец Даниэль Инман (Daniel Inman) спросил у своих подписчиков в Twitter, какой они знают худший способ держать стакан с напитком, и предложил четыре своих варианта. Шуточный вопрос неожиданно превратился в популярный флешмоб, публикация получила больше 45 тысяч лайков, 20 тысяч ретвитов и сотни комментариев, в которых пользователи прислали столько безумных и забавных способов ухватить стакан, что только диву даёшься человеческой креативности.
Какой способ вас больше всего рассмешил?
Войти через социальные сети: