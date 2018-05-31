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В соцсетях нашли самые дурацкие и смешные способы держать стакан

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  • 01 марта 2019, 14:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американец Даниэль Инман (Daniel Inman‏) спросил у своих подписчиков в Twitter, какой они знают худший способ держать стакан с напитком, и предложил четыре своих варианта. Шуточный вопрос неожиданно превратился в популярный флешмоб, публикация получила больше 45 тысяч лайков, 20 тысяч ретвитов и сотни комментариев, в которых пользователи прислали столько безумных и забавных способов ухватить стакан, что только диву даёшься человеческой креативности.

Какой способ вас больше всего рассмешил?

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