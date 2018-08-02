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В Минтруде ответили на слова Голодец о разнице зарплат мужчин и женщин

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© Михаил Климентьев/ТАСС

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, выступая в Новокузнецке на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов», заявила, что зарплата россиянок составляет лишь 70% от средней заработной платы мужчин.

При этом она отметила, что процент занятости женщин сейчас довольно высокий.

Вице-премьер подчеркнула, что несмотря на имеющиеся возможности, женщины в России «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин».

В Министерстве труда и социальной защиты РФ в ответ на слова Голодец отметили, что если в 2001 году разрыв между зарплатой мужчин и женщин составлял с 36,8%, то в 2017 году он снизился до 28,3%, сообщает ФАН.

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