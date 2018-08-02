В Минтруде ответили на слова Голодец о разнице зарплат мужчин и женщин
- 01 марта 2019, 13:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, выступая в Новокузнецке на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов», заявила, что зарплата россиянок составляет лишь 70% от средней заработной платы мужчин.
При этом она отметила, что процент занятости женщин сейчас довольно высокий.
Вице-премьер подчеркнула, что несмотря на имеющиеся возможности, женщины в России «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин».
В Министерстве труда и социальной защиты РФ в ответ на слова Голодец отметили, что если в 2001 году разрыв между зарплатой мужчин и женщин составлял с 36,8%, то в 2017 году он снизился до 28,3%, сообщает ФАН.
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