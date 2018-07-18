В центре Швейцарии нашли древнее римское поселение

Группа археологов из Швейцарии обнаружила на территории Альтдорфа, столицы кантона Ури, монеты и украшения, которые, вероятно, были сделаны или привезены римлянами.

Раскопки проходили осенью 2018 года на вилле Винтерберг, где ранее археологи обнаружили руины каменных стен. Ученые предположили, что постройка относится к XVI веку, то есть здание возвели еще до крупного пожара в 1799 году.

Во время раскопок ученые обнаружили стеклянные сосуды и фрагменты мыльного камня — стеатита, который часто использовали как в домостроительстве, так и в изготовлении небольших предметов обихода.

Найденные артефакты помогли определить, что здесь когда-то находилось римское поселение, — рассказали археологи.

Фибула (брошка-заколка) относилась к I—II ве кам нашей эры, монеты римского императора Константина Великого (306—337 годы нашей эры) и золотая подвеска VI—VII ве ков нашей эры.



Культурные слои, находящиеся на глубине шести метров, хранили в себе фрагмент дерева, датируемый III тысячелетием до нашей эры. Он относится к эпохе неолита.

Ученые рассказали, что первое историческое упоминание о поселении Ури относится к 732 году, Альтдорф же появляется в хрониках намного позднее — в 1223 году. И кантон, и его столица известны как место рождения легендарного Вильгельма Телля, прославившегося своими подвигами в конце XIII — начале XIV века.

В прошлом году недалеко от места раскопок ученые обнаружили сосуд из мыльного камня, заполненный золотыми монетами. Клад датировали V веком нашей эры.