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В Югре задержали боевиков, планировавших серию терактов

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© МВД России/ТАСС

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех боевиков, планировавших убийства полицейских и серию терактов, сообщили в пресс-службе МВД.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что члены законспирированной ячейки, разделявшие идеологию международной террористической организации, были тесно связаны с бандитским подпольем на Северном Кавказе.

Встречаясь на съемных квартирах в городах Сургут и Пыть-Ях, боевики «обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка».

Волк также отметила, что террористы планировали взрывы в местах массового скопления людей, сообщает РЕН ТВ.

У задержанных во время обыска были изъяты различные взрывные устройства.

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