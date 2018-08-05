В Госдуме предложили субсидировать покупку парковочных мест

Отдельную программу государственной помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля предложил создать депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, сообщает РИА Новости.

Парламентарий изложил свою позицию в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Размер субсидий, по словам депутата, мог бы составить «от 200 000 до 500 000 рублей... в зависимости от субъекта, в котором они проживают», отмечает агентство.

Власов добавил, что у населения большой популярностью пользуются такие программы льготного автокредитования, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Однако покупка машины, по словам депутата, порождает необходимость в парковочном месте, стоимость которого недоступна для большинства семейных бюджетов, сообщает News.ru.

Ранее в Госдуме опровергли идею привязки продажи машин к парковочным местам.