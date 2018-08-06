Школьница умерла в психбольнице из-за врачебной ошибки

В городе Гусев Калининградской области на руках матери в приемном покое психбольницы скончалась девочка-старшеклассница, которую отказались лечить другие врачи. 15-летнюю девушку обследовали, в тяжелом состоянии отправили «своим ходом» на осмотр к психиатру. Реальной помощи от врачей она так и не дождалась.

Девятиклассница жаловалась на боли в ногах, но врачи списали это на последствием перелома. В январе у нее появилась слабость, сонливость и рвота, а в середине февраля ей стало плохо на улице. Школьницу госпитализировали в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы, где она оглохла на одно ухо, потеряла голос и почти ослепла.

«Я не отходила от Гели. Возила ее на томографию, ФГС, УЗИ. В туалет носила на руках, пыталась кормить. Она не могла кушать — дочь рвало. За неделю Геля потеряла около 10 кг веса, с трудом шевелила руками, еле держала голову, координация была совершенно нарушена», — рассказала изданию «Клопс» мать девочки Оксана Мартиновская.

Единственное лечение, которое было назначено по результатам анализов — глицин под язык. После этого Оксане велели везти дочь в психиатрическую больницу на обследование. Там их заставили обратиться в несколько кабинетов и велели ждать, пока консилиум решит, что делать. Этого ожидания школьница не перенесла — у нее остановилось сердце.

«Медсестра подсовывала нам листок и ручку. Я была в полной растерянности. Попыталась усадить Гелю, и тут лицо дочери перекосилось в судороге. Оно мгновенно пожелтело, челюсти неестественно „переломало“, это было как в фильме ужасов… Я истошно заорала. К нам бросились люди, медбрат начал её откачивать…», — рассказал мать девочки.



В медицинском свидетельстве о смерти, которое выдали матери, указана причина смерти: «левожелудочковая недостаточность», к которой привела «кардиомиопатия неуточненная». По факту смерти школьницы назначена прокурорская проверка. Оксана Мартиновская также намерена обратиться в Росздравнадзор и Следственный комитет.



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