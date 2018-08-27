Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова

СМИ узнали о выводах экспертной группы Следственного комитета России, которая в 2015 году заново расследовала дело о гибели людей на печально известном перевале Дятлова. В СК решили, что смерть группы туристов во главе с Игорем Дятловым произошла в результате схода лавины.

Как сообщает «Московский комсомолец», расследовал дело о перевале Дятлова криминалист Владимир Соловьев, известный как главный следователь по делу о гибели семьи последнего российского императора Николая II. К расследованию также привлекли почетного сотрудника СК и опытного альпиниста Сергея Шкрябача.

Итогом работы стало «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области», подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года. «Соловьеву и Шкрябачу удалось выработать стройную и непротиворечивую — а в основных чертах, пожалуй, что и единственно возможную — версию случившего в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль», — отмечает издание.

Как было известно еще по первому расследованию, группа Дятлова перед своей гибелью спешно покинула лагерь на перевале и разделилась, хотя ни в палатке, ни вблизи нее не было обнаружено следов борьбы. Двух погибших нашли в одном белье в полутора километрах от лагеря у остатков костра. В 300 метрах от кострища по направлению к палатке был обнаружен труп самого Игоря Дятлова, а далее — тела еще двух туристов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть всех пятерых наступила в результате обморожения.

Тела оставшихся четверых участников похода нашли позже в ложбине ручья, под слоем снега толщиной пять метров, но в отличие от остальных они были одеты. Обследовав тела, медики выяснили, что трое туристов погибли в результате получения несовместимых с жизнью травм и лишь один из них не имел видимых травм. Первое следствие 1959 года не сумело дать внятного объяснения этим фактам.

Соловьев и Шкрябач пришли к выводу, что советские следователи выполнили работу из рук вон плохо, к составлению протоколов и сбору материалов дела отнеслись халатно, что и объясняет массу несостыковок и оставшихся вопросов. Также в СК отметили, что погибшие туристы были любителями с небольшим опытом горных походов, а Игорь Дятлов не был готов руководить людьми в критической обстановке. С собой студенты не взяли ни специального снаряжения, ни даже карты местности, хотя их поход предполагал штурм двух вершин и преодоление пяти перевалов общей протяженностью 300 километров за 21 день.

В СК пришли к выводу, что роковой ошибкой дятловцев стал выбор места ночевки в условиях ураганного ветра со снегопадом. Там их и застал снежный оползень. «Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 01.02.59 года и к его концу только усилился, о чем свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия неизбежной», — заключили криминалисты.

По иронии судьбы туристы сами и спровоцировали сползание снега на палатку, выкопав для нее яму на склоне горы, о чем свидетельствует их последняя фотография. Когда снег стал сползать на палатку, туристы в панике разбежались из лагеря, опасаясь быть погребенными заживо и не успев как следует собраться. В итоге первая группа погибла от переохлаждения за считаные часы. Перед смертью дятловцы осознали свою ошибку и попытались вернуться за одеждой и пищей сквозь метель, но не смогли.

Группа из четырех успевших наскоро одеться туристов отправилась искать «более надежное убежище», но провалилась в снежный грот в месте истока ручья и оказалась накрыта пятиметровым слоем промерзшего снега весом в несколько тонн. Снег буквально раздавил молодых людей своей тяжестью, что и объясняет их травмы и удушье. Версии о нападении диких зверей, снежных людей, инопланетян, карликов Арктиды и испытании сверхсекретного оружия в СК исключили.

Напомним, первое дело о расследовании гибели туристов было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». Тогда в деле осталось много неясностей, поэтому официальная версия мало кого устраивала.

Ранее СМИ рассказывали о гибели на перевале Дятлова одинокого мужчины по имени Олег Бородин. Приехав в горы из Челябинска, он стал жить там отшельником и замерз насмерть.

