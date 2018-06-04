Обнародованы фото салона новых вагонов купе

Пресс-служба Тверского вагоностроительного завода обнародовала фотографии купейных одноэтажных вагонов нового модельного ряда, которые будут поставляться Федеральной пассажирской компании — дочерней структуре Российских железных дорог (РЖД).

Судя по снимкам, интерьер вагонов выполнен в темно-синих тонах. В сложенном виде нижние полки образуют диван с подголовниками, а верхние полки сливаются со стенами стены. В каждом купе за подголовниками нижнего ряда сидений вмонтированы сейфы.



«В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно, в том числе, в коридоре. В купе устанавливаются индивидуальные сейфы с электронными замками», — обещает производитель.

Впервые в вагонах массовой серии пассажирам будут доступны душевые кабины, а также так называемые сервисные зоны с вендинговыми автоматами, пурифайерами для питьевой воды и кофемашинами.

Ранее стало известно, что по железнодорожной части Крымского моста, которую планируют открыть в конце текущего года, будут курсировать двухэтажные пассажирские поезда из Москвы. Также запланированы прямые пассажирские поезда в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска, но они будут иметь традиционную конструкцию — в один этаж.

Напомним, двухэтажные пассажирские вагоны для РЖД производит тот же Тверской вагоностроительный завод. Их эксплуатация началась в 2015 году. В настоящее время двухэтажные вагоны курсируют по 11 направлениям.